Алюминиевые окна Schuco

Schuco – это неоспоримая красота классического дизайна рамных конструкций, повышенные требования к энергоэффективности, разнообразие элементов и типов открывания, множество вариантов цветового оформления, настоящее немецкое качество помноженное на большой объём испытаний.

Компания Ярмак - производитель алюминиевых конструкций Schuco премиум-класса из оригинальных профилей и фурнитуры Schuco:

Мы 12 лет изготавливаем алюминиевые окна Schuco премиум-класса

Schüco – признанный мировой авторитет в сфере производства комплектующих для окон, дверей и других светопрозрачных конструкций премиум-класса из высококачественных алюминиевых профилей.

12 лет компания Ярмак является официальным партнером Концерна Schüco в России и специализируется только на остеклении конструкциями из алюминиевого профиля Schuco.

При производстве профилей Schuco применяются только современные экологически чистые материалы.

Идеальная шумоизоляция, высочайшие стандарты в области теплоизоляции, высокая степень взломоустойчивости, долговечность для самых требовательных заказчиков.

Современный дизайн окон и дверей из элегантных, прочных и функциональных профилей Schuco премиум-класса.

Компания Ярмак имеет опыт и производственные возможности для комплексного остекления коттеджей (окна, двери, фасады...)

В 2015 году мы открыли первый в России интернет-магазин оригинальных комплектующих и фурнитуры Schuco www.shop.yarmak.ru







В 2024 году Schuco предлагает несколько оконных систем







теплые окна Schuco для коттеджей

шумозащитные окна для квартир

нестандартные окна Шуко (арочные, треугольные, круглые и другие)

используем 100% безопасные для здоровья материалы

проектируем, изготавливаем и монтируем по стандартам компании Schuco

устанавливаем стекла только мировых лидеров

оснащаем фурнитурой TipTronic с подключением к "умному дому"

все специалисты сертифицированы компанией Schuco







Преимущества алюминиевых окон Schuco:

Красивые фасадные окна – классический дизайн оконной рамы выполненный из алюминиевого профиля в сочетании обширным ассортиментом дизайнерских элементов и решений объединяющие в себе благородство поверхностей и смелые формы с инновационной и максимально функциональной технологией, позволяют выполнить любую архитектурную фантазию. Современные технологии покраски и декорирования поверхности алюминиевого профиля позволяют получить широкую цветовую гамму, включая имитацию под структуру дерева разных пород..

Энергоэффективные алюминиевые окна Шуко – повышенные требования к экономии тепла являются обязательны условием в современном доме, особенно в нашем климатическом регионе. Концепция Schuco Energy- это новый стандарт в области теплоизоляции с одновременным расширением архитектурного оформления. Алюминиевые окна Шуко из профилей AWS 70.HI - это улучшенная теплоизоляция, которая достигается за счет расширения изолирующих зон (запатентованные теплоизолирующие вставки из полиамида и оптимизированных уплотнителей.

Безопасные немецкие окна Schuco – прочные рамные алюминиевые профили, cкрытая механическая оконная фурнитура AvanTec SimplySmart, новаторская оконная фурнитура TipTronic с электроприводом, небольшие размеры щелей, дополнительные узлы запирания повышенной надежности, специальная защита от снятия с петель и высверливания, ручки с замками – всё это является многоступенчатой концепцией безопасности с высокой степенью взломоустойчивости. Благодаря специально подобранным к каждой базовой системе профилей AWS компонентам оснастки все функции безопасности скрыты в раме и защищены от постороннего воздействия. Алюминиевый сплав, применяемый для изготовления немецких алюминиевых окон Шуко уникальный , у него практически отсутствует склонность к деформации под воздействием внешней атмосферной среды и смены температуры, он абсолютно негорюч и экологически чист – не содержит и не выделяет никаких веществ, способных навредить человеку.

Функциональные алюминиевые окна Шуко – базовая скрытая оконная фурнитура устанавливаемая в окно из алюминиевого профиля Шуко AWS является AvanTec SimplySmart позволяет реализовать все возможные варианты открывания окна с максимальным комфортом: поворотное, поворотно-откидное, фрамужного типа, среднеподвесное, верхнеподвесное. Для реализации беспроводного управления алюминиевым окном: открывание, закрывание, проветривание существует оконная фурнитура TipTronic с электроприводом. Блок управления механизмом устанавливается или в дизайнерскую ручку или в отдельный пульт управления.

Качественные окна премиум класса – настоящее немецкое качество профилей и фурнитуры обеспечивается большим объемом испытаний, проводимых в технологическом "центре Шуко" в г. Билефельд (Германия). В спектр услуг центра входят как отдельное тестирование строительно-физических параметров продуктов и систем (теплоизоляция, звукоизоляция, защита от взлома, воздухопроницаемость, гидроизоляция, устойчивость к ветровым нагрузкам, устойчивость к механическим нагрузкам, долговечность), так и испытания комплексных объектов в соответствии с конкретными условиями размещения (вплоть до моделирования урагана, землетрясения и суровых условий нашей климатической полосы).

Долговечные алюминиевые окна Шуко – использование оригинальных немецких профилей AWS и комплектующих, изготовление оконных конструкций на мощностях компаний, сертифицированных концерном Schuco снимают риск некачественно произведенной продукции. Рабочие характеристики алюминиевых профилей AWS не ухудшаются с течением времени, их поверхность устойчива к атмосферным осадкам. А монтаж произведенный специализированной бригадой имеющей большой стаж работы с продукцией "компании Schuco" снимает риск некачественного монтажа. Гарантийное и послегарантийное обслуживание произведенных и установленных нашей компанией алюминиевых окон Шуко является гарантией того, что окна прослужат вам много лет.







Дополнительные опции для алюминиевых окон Шуко

Подробнее об алюминиевых окнах Schuco...







Двери из алюминиевых профилей Schuco

Совершенствование алюминиевых систем для дверей продолжается по сей день и не прекратится никогда. Мы рады представить вам новейшую, на сегодняшний день, дверную систему Шуко ADS, она гарантирует вашему дому всё, что требуется от современной двери – теплоизоляцию, взломоустойчивость, удобство, функциональность и привлекательный дизайн. Новые дверные системы ADS имеют усовершенствованные профили и увеличенные зоны изоляции. Двери из профиля Шуко с фурнитурой AvanTec — осязаемое воплощение долговечности и стабильной работы подвижных элементов.

Schuco предлагает несколько дверных систем

теплые двери для коттеджей из алюминиевых профилей Шуко

из алюминиевых профилей Шуко входные группы для офисов из профилей Шуко

из профилей Шуко великолепная тепло и звукоизоляция

узкие профили при высоких статических нагрузках

изготовление и монтаж по стандартам компании Шуко

комплексное остекление коттеджей (окна, двери, витражи, зенитные фонари)

гарантируем традиционное немецкое качество

максимальный вес полотна до 200 кг.

максимальная высота створки до 3000 мм.

экспресс-расчёт Вашего заказа

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Комплексное остекление коттеджей (окна, двери, витражи ...)

Компания Ярмак предоставляет весь комплекс услуг по проектированию, производству, монтажу и гарантийному обслуживанию светопрозрачных конструкций из профилей:

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Теплые подъемно-раздвижные алюминиевые окна Шуко

Высокотеплоизолированные алюминиевые профили высокой прочности ASS 70.HI позволяют изготавливать теплые подъемно-раздвижные окна с максимальной шириной открывающейся створки до 3 метров и высотой - до 3 метров. Для панорамных раздвижных окон в ассортименте систем компании Шуко есть профиль ASS 77 PD.SI - это максимальная прозрачность и пропускание дневного света, ширина видимой части всего 30 мм. в среднем сечении, скрытая рама. Быстрое, бесшумное и удобное открывание и закрывание по нажатию кнопки на внешней панели управления. Благодаря специально подобранным к каждой базовой системе профилей ASS компонентам оснастки все функции безопасности скрыты в раме и защищены от постороннего воздействия.

Schuco предлагает несколько раздвижных систем

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Витражи и фасады Schuco

Остекление Шуко с использованием премиум фурнитуры и стоечно-ригельной системы лидирует в сфере оформления фасадов жилых и общественных зданий, а также витражей частных домов. Системы Шуко премиум-класса, производимые на основе алюминиевых профилей, отвечают требованиям международных стандартов, они эстетичны, прочны, эргономичны, и весьма энергоэффективны.

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Панорамное остекление Шуко

Для изготовления теплого панорамного остекления компания Ярмак предлагает несколько систем: FW 50+ (60+) - для глухих окон и окон с открывающимися створками, ASS 70 HI и ASS 77 PD.SI - для панорамных раздвижных дверей и окон. А так же новейшую систему ленточных стоечно-ригельных фасадных профилей FWS 60 CV - для современных ленточных фасадов высотой в этаж, в которых открывающиеся части не влияют на ширину профиля по сравнению со стандартным остеклением. Учитывая современные параметры теплоизоляции алюминиевых рам и стеклопакетов, можно даже в нашей климатической полосе, не боясь холодов, проектировать и реализовывать панорамные окна в жилых помещениях.

Schuco предлагает несколько систем для панорамного остекления

Подробнее о панорамном остеклении Шуко







Каталог алюминиевых профилей Schuco для окон, дверей, фасадов

В каталоге алюминиевых профилей представлена расшифровка наименования продукции компании Шуко, структура систем Schuco, оригинальные проспекты и каталоги , параметры и характеристики систем. Информацию о фурнитуре (оригинальные ручки, петли, замки, уплотнители и т.д.), включая проспекты Schuco можно найти в каталоге фурнитуры Schuco .







Гарантийное и постгарантийное обслуживание алюминиевых окон Шуко

Использование оригинальных комплектующих Шуко исключают риск некачественно произведенных алюминиевых окон Шуко. Рабочие характеристики профилей не ухудшаются с течением времени, их поверхность устойчива к атмосферным осадкам. А монтаж произведенный специализированной бригадой имеющей большой стаж работы с системами Schuco обуславливает высокое качество выполняемых работ. Подробнее о гарантиях ...







Интернет-магазин комплектующих и фурнитуры Schuco shop.yarmak.ru

В 2015 году компания “Ярмак", открыла первый в России интернет-магазин комплектующих и фурнитуры Schuco www.shop.yarmak.ru. В каталоге магазина представлены более 500 артикулов фурнитуры и комплектующих марки Шуко. Интернет-магазин shop.yarmak.ru - оказывает консультационные услуги по ассортименту (подбору) фурнитуры и комплектующих Schuco, осуществляет продажу и доставку ручек, замков, петель и других комплектующих для изделий из профилей. Являясь официальным партнером АО "ШУКО Интернационал Москва" компания готова доставить любую деталь фурнитуры со склада "ШУКО Интернационал Москва" в России и Германии.В 2020 году интернет-магазин выполнил заказы по 67 городам России.