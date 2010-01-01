Элитные окна Шуко

Современные домовладельцы все чаще останавливают собственный выбор на установке высококачественных окон премиум-класса от производителя Schuco. Это совершенно неудивительно, ведь данные изделия отличаются исключительной надежностью, функциональностью и великолепной эстетикой.

Компания Schuco ( Шуко ) является признанным мировым лидером в производстве комплектующих для светопрозрачных конструкций и объединяет 12 000 предприятий-партнеров в 80 странах мира. Штаб-квартира Schuco расположена в Германии в городе Билефельд. Российская структура компании - АО "ШУКО Интернационал Москва". Использование в производстве оконных конструкций алюминия позволяет изготавливать изделия практически любых форматов, при этом сохраняя им оптимальный уровень изоляции. Алюминиевые системы Шуко подчеркивают индивидуальности стиля домостроений, обеспечивая максимум поступления света в помещения. Помимо того, они полностью отвечают современным жестким требованиям качества, обладая внушительным перечнем преимуществ, включая:

Инновационные технологии Шуко

Теоретически, размеры остекления ограниченичены размером джамбо-стекла 6000х3210мм.

Многообразие вариантов цветового оформления

Небольшая ширина видимой части профилей 50 и 60 мм.

Безопасные и антивандальные стеклопакеты из закаленного стекла и стекла-триплекс

Толщина стекол в стеклопакетах до 12 мм.

Преимущество алюминия Schuco: качество, долговечность, прочность

Элитные окна Шуко - индивидуальность и стиль

Сегодня бренд Шуко выступает символом невероятного качества производства, оптимальной переработки и монтажа. Выполненными из алюминия оконными конструкциями обеспечиватся невероятный жилой комфорт на протяжении десятилетий. Высококачественные алюминиевые оконные системы Шуко – оптимальный выбор. Специальные алюминиевые профили Шуко в комплекте с правильно подобранными стеклопакетами и фурнитурой обеспечивают исключительную защиту от разнообразия внешних воздействий атмосферы, проникающего снаружи шума, а также вероятности взлома.

Элитные оконные профили Schuco могут быть покрашены в любой оттенок по шкале RAL, а так же декорированы под различные природные текстуры: дерево, камень, текстиль (с фотографическим качеством).

Использовать конструкции Schuco можно в новостройках и при проведении реконструкции старых зданий. Профиль из алюминия характеризуется сравнительно малой шириной видимой части, что обеспечивает увеличение стеклянной составляющей, позволяя привносить в помещения уют и много света. Привлекательность вида для всех индивидуальна, поэтому системы представлены в широчайшем разнообразии цветовых решений. Помимо того, они огут отличаться собственными контурами, выполняясь в классическом, стильно изящном, скругленном дизайнерском и иных вариантах. Компания Ярмак, предлагает три остновных оконных системы Шуко:

Исключительная энергоэффективность элитных окон Шуко

Окна Schuco премиум-класса обеспечивает исключительно высокий уровень теплоизоляции. В случае правильно подобранной комбинации устанавливаемых окон, дверей, раздвижных элементов энергетический потенциал строения используется максимально эффективно. Итогом подобного шага станет снижение объема расходов на энергопотребление. При создании конструкций на основе алюминиевой системы Шуко AWS 90.SI+ характеристики остекления приближаются к современным эталонам «пассивного дома» (энергопотери стремятся к нулю). Наилучшим доказательством великолепных теплоизоляционных свойств алюминевой оконной системы Schuco AWS 90.SI+ является использование этой системы при строительстве исследовательской базы в Антарктиде.

Момент строительства южнокорейской научно-исследовательской станции «Jang Bogo» в Антарктиде. Окна Schuco AWS 90.SI+. Фасад Schuco FW 60+.SI. Проект спроектирован Space Group совместно с корейским институтом KOPRI.

Комфорт элитных окон с фурнитурой Schuco TipTronic

Любые современные здания можно автоматизировать. Оригинальные технологии Schuco позволяют заниматься решением разнообразных задач, направленных на повышение комфорта проживания. У владельцев домостроений появляются возможности электронного контроля текущего состояния оконных, дверных конструкций, организации естественного и автоматического проветривания, управления системами солнцезащиты и затенения.

Наличие таких электроуправляемых окон выступает «умным», надежным и практичным решением. Среди приоритетных задач производителя Шуко выступает объединение имеющихся активных элементов в оболочке строения с автоматическим управлением ими.

Магнитные датчики для комбинированного мониторинга открытого или закрытого состояния элемента

Подключение к охранной сигнализации, к „умным“ системам управления фасадом и устройствам отопления

Датчики для определения погодных условий (ветра, дождя и температуры)

Датчики регистрации внутренней температуры

Определение концентрации CO₂ и качества воздуха внутри

Датчики контроля присутствия/движения

Установка сенсорных датчиков непогоды происходит закрытие окон, датчики CO2 гарантирует поддержание оптимального микроклимата. Эти детали позволяют чувствовать себя в помещениях максимально комфортно при любых температурах и погодных условиях за окном. Подробнее Schuco TipTronic...

Стеклопакеты для элитных окон

Однокамерные и многокамерные стеклопакеты, для окон Шуко, могут состоять из теплосберегающих К и I -стекол, прочных закаленных, армированных, многослойных стекол триплекс, солнцезащитных, узорчатых и окрашенных. В целях избежания несчастных случаев, элитные окна исполняются из стекла типа Триплекс или из закаленного стекла. Эти стекла выдерживают достаточно сильные удары по плоскости стекол, а в случаях сильного удара, покроются сетью трещин или осыпятся на мелкие, травмобезопасные кусочки. Порезаться этим стеклом не представляется возможным.

Наша компания предоставляет теплотехнические и звукоизоляционные и другие характеристики стеклопакетов: пропускание видимого света и УФ-излучения, солнечный фактор, коэффициенты звукоизоляции и теплопередачи и другие. Подробнее о стеклопакетах...

Элитные панорамные окна

Панорамное остекление (остекление от пола до потолка и от стены до стены) создаёт невероятный вид из помещения. Учитывая современные параметры теплоизоляции алюминиевых рам Schuco и стеклопакетов, можно даже в нашей климатической полосе, не боясь холодов, проектировать и реализовывать панорамные окна в жилых помещениях. Для изготовления теплого панорамного остекления компания Schuco предлагает несколько алюминиевых систем:

Новейшая система ленточных стоечно-ригельных фасадных алюминиевых профилей Schuco FWS 60 CV - создана для реализации современных ленточных фасадов высотой в этаж, в которых открывающиеся части не влияют на ширину профиля по сравнению со стандартным остеклением.

Подъемно-раздвижная алюминевая система Schuco ASS 77 PD.SI - для элитных панорамных раздвижных дверей и окон

Инновационная стоечно-ригельная система Schuco FWS 50 / FWS 60, предполагающая максимальное разнообразие фасадов и светопрозрачных витражей, в том числе со сложной геометрической формой конструктивных элементов и большой площадью остекления. Система находит применение при строительстве витражей в коттеджах, остеклении бассейнов.

Эксклюзивные ручки Schuco со стразами SWAROVSKI

Компания Ярмак совместно с компанией ТМ «Хрустальные Подарки» (официальный клиент-партнер компании Swarovski LLC) представляет эксклюзивные ручки Schuco с оригинальными стразами CRYSTALS from SWAROVSKI, выполненные по индивидуальным эскизам.

Мы принимаем индивидуальные заказы на изготовление ручек со стразами с учетом всех пожеланий клиента. Все ручки изготавливаются исключительно вручную и радуют высочайшим качеством исполнения. На каждый выполненный заказ выдается Сертификат CRYSTALS from SWAROVSKI с возможностью проверить подлинность продукции на официальном сайте www.crystals-from-swarovski.com. Подробнее об эксклюзивных ручках Schuco с оригинальными стразами CRYSTALS from SWAROVSKI.

Специализированная компания "Ярмак светопрозрачные системы" (официальный партнер АО "ШУКО Интернационал Москва") проектирует, изготавливает, монтирует и обеспечивает гарантийное обслуживание изделий из алюминиевых профилей немецкого концерна Schuco: